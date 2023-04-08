عدلي خارج حسابات بيولي

كشف اليوم تقرير إيطالي أن وضعية الجزائري ياسين عدلي لاعب ميلان، تزداد تعقيدا من جولة لأخرى.

وكشفت اليوم الأحد، صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن المدرب ستيفان بيولي قام بخمس تغييرات خلال المواجهة الأخيرة أمام إمبولي، التي لم يحصل فيها عدلي على فرصة للعب وهو ما يؤكد أنه بات خارج حسابات بيولي.

وكلف صاحب الثلاثة والعشرين سنة ، خزينة النادي اللمباردي ماقيمته 10 ملايين يورو ولم يلعب سوى لـ 114 دقيقة هذا الموسم.

وأضاف المصدر ذاته ، أن مدربه يراه فقط كلاعب خط وسط مهاجم، وليس كلاعب خط وسط أو لاعب خط وسط ، ولكن بالإضافة إلى دياز والبديل دي كيتليري ، فإنه يفضل كرونيتش أو بن ناصر في هذا المنصب، وهي علامات تبدو الآن وكأنها حكم شبه نهائي على اللاعب الذي لم يعد يدخل ضمن الخطط التكتيكية.

و أو ضحت " كالتشيو ميركاتو"، أن الحل الوحيد هو إعارة اللاعب، فعدلي سيستفيد من وقتا أكثر للعب وميلان الكسب ولو قليل مما تم صرفه خلال الأشهر القليلة الماضية.

يذكر أن عدلي ، مرشح بقوة للإلتحاق بالمنتخب الجزائري مستقبلا.