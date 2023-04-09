مجلس قضاء الجزائر: إلغاء عقوبة عبد الحميد ملزي

قررت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، إلغاء عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا التي أدين بها مدير إقامة الدولة سابقا، عبد الحميد ملزي، في ديسمبر الفارط من قبل محكمة الجنح بالدار البيضاء.

كما قضت ذات الجهة القضائية ببطلان اجراءات المتابعة ضد ملزي الذي توبع بجنحة استيراد بضاعة مع تضخيم الفواتير بغرض تحويل أموال إلى الخارج بصفته ممثلا للشركة العمومية للتسيير الفندقي وكذا بصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة.

وبالمقابل، أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في نفس القضية شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة بدفع غرامة مالية تقدر ب 645 مليون دج.

وفي الدعوى المدنية، تم الحكم بعدم قبول تأسيس الخزينة العمومية.