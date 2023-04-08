الجزائر تطالب تونس بدفع ديونها المتأخرة

أبلغت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الرئاسة والحكومة في تونس، أن الشركة الجزائرية المزودة لتونس بالغاز والكهرباء، طالبت الجانب التونسي وبشكل رسمي بضرورة دفع مستحقات وديون متأخرة .

وكشف الموقع الرسمي الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أن قيمة الديون المستحقة التي طالب الجانب الجزائري بخلاصها تقدر ب 400 مليون دينار تونسي، ما يعادل 120 مليون يورو، وجب دفعها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد نفس المصدر أن هذا المبلغ يمثل مستحقات أشهر من تزويد تونس بالغاز، وطلبت الشركة التونسية من الرئاسة والحكومة التونسية التدخل لدى السلطات الجزائرية "قصد تأجيل الدفع من جديد أو إيجاد حلول عاجلة.

وتبيع الجزائر الغاز والكهرباء إلى تونس بأسعار تفضيلية، وكشف نفس الموقع الرسمي ان "الطرف الجزائري قد أعلم منذ فترة الجانب التونسي بتعديل العقد المبرم مع الستاغ (شركة الغاز والكهرباء التونسية ) في ما يخص كلفة وحدة قيس الغاز، وذلك بزيادة هذه التعريفة بمبلغ لا يقل على سبعة دولارات للوحدة، يجعل التسعيرة ترتفع من 11 الى 18 دولارا.

واعتبر موقع الاتحاد انه في حال لم تتدخل السلطات العليا فان شركة الكهرباء والغاز قد تضطر إلى إيجاد حلول أخرى تخص مراجعة توزيع الطاقة واستهلاكها، لكنه يرجح ان يسهم التوافق السياسي بين الدولتين في معالجة ملف الطاقة .