الجزائر تدعو إلى عقد اجتماع طارئ

دعا إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري بصفته رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ عن بعد للترويكا الرئاسية ولجنة فلسطين يوم الاثنين 10 أفريل 2023 على الساعة 10 صباحا.

وتأتي دعوة بوغالي نظرا للوضع الطارئ الذي تشهده فلسطين لاسيما الاعتداءات السافرة الأخيرة لاحتلال الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى.

تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الاتحاد قد قام باتصالات ومكالمات هاتفية مع بعض رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد بمن فيهما عضوي الترويكا، حيث أكد على ضرورة دراسة هذه الانتهاكات الخطيرة ومضاعفاتها على حرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل وهو الوضع الذي يستدعى عقد اجتماع طارئ لأخد القرارات والتوصيات المناسبة.