L'Algérie appelle la Tunisie à régler ses arriérés de dettes

La société tunisienne de l'électricité et du gaz a informé la présidence et le gouvernement tunisiens que la société algérienne qui approvisionne la Tunisie en électricité et en gaz a, officiellement, appelé la partie tunisienne à la nécessité de régler ses arriérés de dettes.

L'Union Générale du Travail tunisienne a révélé que les dettes tunisiennes dont la partie algériennes réclame le paiement sont estimées à 400 millions de dinars tunisiens, soit l'équivalent de 120 millions d'euros, qu'il est obligatoire de régler dans les meilleurs délais.

Dans ce cadre, la compagnie tunisienne d'électricité a appelé la présidence et le gouvernement tunisiens à intervenir auprès des autorités algériennes afin de reporter le paiement de ces dettes ou trouver des solutions urgentes.