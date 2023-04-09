تلمسان: عمال بلدية السواحلية من غير أجور

يواجه عمال بلدية السواحلية في تلمسان صعوبات كبيرة في مواجهة مصاريف شهر رمضان الكريم.

ويعود ذلك لكونهم لم يتلقوا بعد أجرتهم الشهرية وكذا منحة المردودية، ما ولد وسطهم حالة من السخط والغضب.

وأكد لنا أحد العمال قائلا "لا يمكن وصف الحالة الاجتماعية التي نعيشها بسبب تأخر حصولنا على الأجرة الشهرية وكذا منحة المردودية، خاصة وأن هذا الشهر يتطلب مصاريف عدة ناهيك أن عيد الفطر على الأبواب وأطفالنا ينتظرون منا أن نقتني لهم ملابس العيد، ولمواجهة أعباء هذا الشهر لجأ العديد منا إلى الاقتراض لدى أصحاب المحلات التجارية ما جعل الدين يثقل كاهلنا". وأضاف يقول" لم نعد نطيق الوضع نطالب من السلطات الولائية التدخل بعد أن أصبح المجلس البلدي الحالي عاجزا عن ذلك خاصة وأنه لم يسبق لنا أن عشنا هذه الوضعية في السنوات الماضية".