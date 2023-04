"Seaal" lance une application de visualisation de la distribution d'eau

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a lancé, une application mobile permettant aux clients la visualisation de la distribution d’eau potable.

Selon un communiqué de la SEAAL, cette application sera au service de ses clients en arabe et en français. Et depuis cette dernière, ils peuvent visualiser le programme de distribution en temps réel grâce à la fonction de géolocalisation automatique.

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger informé que cette application fera l’objet de mises à jour régulières, prenant en compte toute évolution du programme de distribution de l’eau potable.