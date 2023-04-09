العاصمة : ايداع شخص الحبس وحجز كمية من اللحوم الفاسدة

تمكنت مصالح أمن الحراش بالعاصمة ، من توقيف شخصان وحجز 170 كيلوغرام من اللحوم المختلفة بسبب الانعدام الكلي لشروط الصحة والنظافة وشروط الحفظ.

وأوضح بيان لذات المصالح ، أنه "في إطار الخرجات اليومية التي تقوم بها المصالح العملياتية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش وإثر معلومة وردت إلى ذات المصالح بوجود محلات لبيع اللحوم دون أدنى شروط النظافة يقوم أصحابها بتفكيك الهياكل، التحضير، التجهيز للاستهلاك كأكلة " الشاورما وماريني" دون احترام أدنى شروط الصحية للنقاوة، النظافة والحفظ".

وتمت مداهمة المحلات بحضور مصالح مفتشية التجارة وقمع الغش، حيث تم العثور بداخل أحدها على كميات معتبرة من اللحوم البيضاء والشحوم، فيما أسفرت معاينة الغرف الخلفية إلى انبعاث رائحة كريهة لا تطاق عن كمية من اللحوم مخزنة في أكياس وبحضور المفتش البيطري، أكد هذا الأخير أنها مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم رفع عدة مخالفات وتجاوزات تتعلق بانعدام أدنى شروط النظافة، شروط الحفظ، كم أفضت إلى ضبط ما يفوق 170 كيلوغرام من اللحوم المختلفة بسبب الانعدام الكلي لشروط الصحة والنظافة وشروط الحفظ.

العملية مكنت من توقيف شخصين في حالة تلبس مع حجز اللحوم والدواجن عن قضية تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، الإعداد لبيع مواد غذائية موجهة لتغذية الانسان مع العلم أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، وبعد المثول أمام قاضي الحكم صدر في حق أحدهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية الحراش فيما وضع الثاني تحت رقابة قضائية.