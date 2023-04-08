"على شبابنا كسب معركة الوعي"

أكدت مجلة الجيش، في افتتاحيتها لشهر أفريل 2023، أن الخدمة الوطنية، كانت بأھدافھا السامية، ولا تزال منذ تأسيسھا، مدرسة لصنع الرجال، إذ سمحت للملايين من شباب الجزائر من أجيال الاستقلال بالمشاركة في مسيرة البلاد وإعدادھم باستمرار للمساھمة في الدفاع عن حياضھا متى اقتضت الضرورة ذلك.

وجاء في الافتتاحية أن الأمة راهنت على شبابها حينما تم سن قانون الخدمة الوطنية قبل 55 سنة خلت. مثلما راهنت عليه في فترة عصيبة من تاريخها لطرد المستعمر من البلاد. ولم يراودها أدنى شك ولو للحظة في قدرة شبابنا على مواجهة تحديات كبرى، مشيرة أن الشباب الجزائري المرتبط بشدة بوطنه، قادر على الشروع في مسيرة بناء الوطن عن جدارة والمضي به نحو الأفضل. وتأكد ذلك بعد سنوات قليلة حينما اتضحت معالم دولة سلكت طريقها نحو تنمية شاملة. مباشرة بعد أن استعادت سيادتها إثر ثورة عظيمة، وعقدت العزم مُجددا على تحرير الإنسان بعد أن حررت الأرض.

وأضاف الافتتاحية أنه وبعد 54 سنة على التحاق أول دفعة لشبابنا بصفوف الخدمة الوطنية في أفريل 1969. وفي وقت لا يزال شبابنا يساهم في مسيرة الجيش الوطني الشعبي بفعالية. وبما يعزز الرابطة القوية الكامنة بين الجيش وشعبه، وبالمشاريع الإستراتيجية الضخمة التي تم إطلاقها سابقا على غرار السد الأخضر وطريق الوحدة الإفريقية والمنشآت المختلفة، التي لا تزال شاھدة إلى اليوم على العمل الجبار المُنجز في قطاعات عديدة، بسواعد شباب الخدمة الوطنية في عديد ولايات الوطن، مثلما شاركوا في الدفاع عن سيادة ووحدة التراب الوطني ووقفوا جنبا إلى جنب مع باقي مكونات الجيش الوطني الشعبي سدا منيعا ضد الإرھاب الھمجي، حينما كانت الدولة مستھدفة في وجودھا وفي أسسھا.

وشددت المجلة على أن الشباب الجزائري اليوم، المتسلح بالعلم والمعرفة والاحترافية، قادر على رفع التحدي مرة أخرى.

وأضافت لسان حال الجيش الوطني الشعبي "الأكيد أن شباب اليوم الذي يشكل النسبة الغالبة للشعب الجزائري، كله ثقة بقدراته ومؤھلاته وكفاءاته، سيرفع سقف طموحاته عاليا، في ظل التحديات الكبيرة التي يفرضھا عالم اليوم، والارادة الكبيرة التي تحدو الشعب الجزائري لأن تحتل بلادنا في المستقبل المنظور المكانة المستحقة لھا في مصاف الدول القوية، وھو ما أكده رئيس الجمھورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني في أكثر من مناسبة".

كما أكدت الافتتاحية ان كسب كل التحديات يقتضي بالضرورة على أن يعي شبابنا ما يجري في العالم من حولنا، وبالتالي يتعين عليه في الوقت الراھن كسب معركة الوعي، على أساس أنھا تعد "أخطر المعارك على الإطلاق.