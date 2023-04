Situation en Palestine: L'Algérie appelle à une réunion urgente

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a appelé, en sa qualité de président de l’Union des Assemblées des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), à une réunion extraordinaire en visioconférence entre la troïka et la commission de Palestine, a indiqué dimanche un communiqué de l'APN.

Boughali a appelé à cette réunion extraordinaire au vu de "la situation d'urgence que connait la Palestine, notamment les dernières attaques de l'entité sioniste sur la Mosquée Al Aqsa", a précisé la même source, soulignant que "la réunion se tiendra lundi le 10 avril 2023 à 10h00 du matin".

Boughali a eu des entretiens téléphoniques avec quelques présidents d'assemblées membres à l'OCI y compris les membres de la troïka", a ajouté le communiqué.

Le Président de la Chambre basse du Parlement a "mis l'accent sur la nécessité d'examiner ces violations dangereuses et leur impact sur la sacralité des lieux saints ainsi que le droit des musulmans à accomplir leurs devoirs religieux en ce mois sacré. Cette situation nécessite l'organisation d'une réunion extraordinaire pour la prise des décisions et des recommandations adéquates".