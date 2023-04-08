محادثات بين الرئيس تبون ونظيره الايراني

تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، هنّأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان المبارك وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضافت الرئاسة، أنه من جهته، هنأ الرئيس نظيره، والشعب الإيراني بالمناسبة ذاتها، كما استعرض الرئيسان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية، واتفقا على دعمها وتقويتها في المجالين السياسي والاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين.

وبالمناسبة ناقش قائدا البلدين الوضع الراهن، في دولة فلسطين المحتلة وما يجري فيها من تعدّ وعدوان، ولاسيما في الضفة الغربية، والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وما تتعرض له من تدنيس، واستفزاز صارخ، لمشاعر مليار ونصف المليار من المسلمين وفي شهر رمضان الفضيل.

كما اتفق الرئيسان، مبدئيا على تبادل الزيارات بينهما، مستقبلا.