مباحثات جزائرية -صينية في مجال الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، نائب رئيس شركة سينوبك الصينية، ليو هونغ بين، والذي تطرق معه إلى فرص الأعمال بالجزائر في مختلف مجالات الطاقة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، "استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الشركتين سوناطراك وسينوبك وافاق تعزيزها، كما رحبوا في ذات السياق بتميز وصلابة هذه العلاقات"، يضيف نفس المصدر.

وناقش الطرفان فرص الأعمال وآفاق الاستثمار المستقبلية لشركة سينوبك في الجزائر في مجال المحروقات، لاسيما التنقيب وزيادة الإنتاج ومعدل الاسترداد، وكذلك في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية، وذلك في إطار قانون المحروقات الجديد وكذلك ضمن الإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر.

وبهذه المناسبة، شدد عرقاب على أهمية التعاون والشراكة بين الشركات الجزائرية والصينية، وسلط الضوء على مشاريع الشراكة التي يمكن إبرامها في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة،وبالأخص الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية.

كما شدد وزير الطاقة والمناجم على أهمية مشاريع الشراكة في مجال تصنيع المعدات واستغلال الموارد المنجمية المستخدمة في صناعات الطاقة المتجددة، وفقا للبيان ذاته.