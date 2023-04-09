صالون وطني للمنتجات النسيجية

يقوم وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، نهار غد الإثنين، على الساعة 10 صباحا، بافتتاح الصالون الوطني للمنتجات النسيجية والألبسة والأحذية، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجكس'' والشركة الجزائرية للمعارض و التصدير ''صافكس''، في الفترة الممتدة من 10 الى 19 أفريل بالجناح "A" بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالموازاة مع صالون رمضان في القصر.

كما سيشرف الوزير، حسب بيان للوزارة على مراسيم الإمضاء على عقود ومذكرات تفاهم بين شركة طايال للأنسجة وعدد من الشركات المسوقة لعلامات ZARA،OKAIDI،CELIO، LC Waikiki.

وأشارت الوزارة أن هذا المعرض الذي يتزامن وعيد الفطر المبارك، يعد فرصة للمستهلكين للاطلاع على أحدث منتجات الأحذية والملابس والإكسسوارات، من قبل العلامات التجارية الشهيرة.