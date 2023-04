Le président Tebboune s'entretient par téléphone avec Raïssi

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche, un appel téléphonique du président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïssi, qui lui a présenté ainsi qu'au peuple algérien ses vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, un appel téléphonique du président de la République islamique d'Iran, M. Ebrahim Raïssi qui lui a présenté ainsi qu'au peuple algérien, ses vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadhan", lit-on dans le communiqué.

A son tour, le chef de l'Etat "a adressé ses vœux au président et au peuple iraniens", précise-t-on de même source, indiquant que les deux présidents "ont passé en revue l'état des relations bilatérales, et convenu de les promouvoir et de les renforcer dans les domaines politique et économique au mieux des intérêts des deux peuples".

Les deux parties ont également évoqué "la situation actuelle dans l'Etat de Palestine occupé qui assiste à des exactions et à des agressions, notamment en Cisjordanie, et à la profanation de la mosquée Al Aqsa, une provocation flagrante à l'égard d'un milliard et demi de musulmans en ce mois sacré".

"Les deux présidents ont, par ailleurs, donné leur accord de principe pour échanger les visites à l'avenir", a conclu le communiqué.