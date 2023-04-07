موقف مجلس التعاون الخليجي من اعتداءات جنود الاحتلال

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد أن ” الاعتداءات الوحشية المتواصلة التي يقوم بها جنود الاحتلال الاسرائيلي على المقدسات الاسلامية في الأراضي الفلسطينية يعد منعطفاً خطيراً تتحمل الحكومة الإسرائيلية جميع المسؤوليات التي من شأنها تأجيج الوضع وإشعال نار الفتنة والكراهية”.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له مساء اليوم الأحد،” التصعيد الإسرائيلي في القدس واستمرار جنود الاحتلال في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك، وعدم احترام قدسية شهر رمضان”.

وأكد البديوي أن” استمرار الاقتحامات وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى انتهاك لحرمات المقدسات وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين، من خلال التضييق على المصلِّين في هذه الأيام المباركة، والاعتداء على المعتكفين وطردهم بقوة السلاح، بالإضافة إلى غلق الحرم الإبراهيمي في استفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، واعتداء على الوضع القانوني للأماكن المقدسة، وانتهاك لترتيبات الوضع القائم المتفق عليها تاريخياً، فضلاً عن كونها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن”.

وأوضح أن “الانتهاكات والاعتداءات الوحشية المتواصلة على المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد منعطفاً خطيراً تتحمل الحكومة الإسرائيلية جميع المسؤوليات والتبعات التي من شأنها تأجيج الوضع وإشعال نار الفتنة والكراهية”.