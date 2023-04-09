ألبسة لماركات عالمية ستنتج بالجزائر

من المرتقب أن يقوم عدد من العلامات الدولية المتخصصة في مجال المنسوجات والألبسة بالتوقيع على اتفاقية خاصة تفتح لها المجال لإنتاج أصناف من منتجاتها في الجزائر. وتوجه هذه الأصناف إلى التصدير، في خطوة اعتبرتها رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، هامة في سياق الجهود التي بذلت لتشجيع الإنتاج محليا في الجزائر وإحلال الواردات.

ينتظر أن تخص الاتفاقية التي يرتقب التوقيع عليها على هامش الصالون الوطني للمنتجات النسيجية والألبسة والأحذية بقصر المعارض الصنوبر البحري والذي ينظم تحت رعاية وزير التجارة وترقية الصادرات، ابتداء من اليوم وإلى غاية 19 أفريل الجاري، خمس علامات بالخصوص، ستقوم بإنتاج أصناف من منتجاتها على مستوى مركب غليزان.

وأشارت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، لـ"الخبر"، إلى أن "الاتفاقيات المرتقب التوقيع عليها تعد ثمرة جهود بذلت طوال عدة أشهر بمعية الكنفدرالية للتشجيع على تجسيد مشاريع الإنتاج في بلادنا من قبل العلامات".

فقد نظم بداية فيفري الماضي لقاء جامع للمتعاملين في نظام التوكيل وممثلين لعلامات دولية بمعية الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، طرحوا فيه انشغالاتهم بخصوص ديمومة النشاط، موازاة مع التأكيد على دعم ومساندة مسعى السلطات العمومية الرامية الى تطوير الإنتاج الوطني وترقية الصادرات، مع إبداء الاستعداد لمرافقة المنتجين المحليين ونقل الخبرات من طرف العلامات التي يتم تمثيلها ومباشرة الإنتاج للتسويق المحلي والتصدير للمنتجات النسيجية والألبسة والأحذية. وقد قامت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، في الفاتح مارس الماضي، بالإعلان عن ميلاد الفدرالية الوطنية لممثلي العلامات التجارية العالمية تحت لوائها، المعروفين باسم "الفرانشايز" أو نظام التوكيل التجاري، وقد شجعت الكنفدرالية على العمل على التمثيل والدفاع عن المعنيين للدفع بالاقتصاد الوطني. وخلال شهر مارس الماضي نظمت مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي وزارتي الصناعة والتجارة، وتناولت هذه اللقاءات التي ضمت المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية لممثلي العلامات العالمية سبل الدخول في التصنيع محليا وآفاق التصدير مراعاة للإمكانات المتاحة.

ومن بين العلامات التي تبدي استعدادا للانخراط في مجال الإنتاج محليا مجموعة أزاديا وسيليو ومانغو وايتام، وهنالك نحو 16 علامة وشركة منضوية في إطار فدرالية ممثلي العلامات التجارية العالمية.

يشار إلى أن وفدا من مجموعة "ازاديا" التي تمثل عددا من العلامات الدولية المتخصصة والمنسوجات قام في فيفري الماضي، برئاسة المدير الإقليمي وليد شاهين، بزيارة مركب "تايال" غليزان. وأبدت المجموعة اهتماما من خلال الزيارة الاستكشافية لتصنيع علامات بالجزائر وتوجيه الإنتاج للتصدير، علما أن مجموعة "ازاديا" شركة متخصصة تدير نحو 50 علامة وفقا لنظام التوكيل أو الامتياز التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها متخصصة في متاجر البيع بالتجزئة. وقد سعت المجموعة إلى إطلاق إنتاج بعض العلامات في الجزائر، على أن يخصص الإنتاج للتصدير انطلاقا من الجزائر إلى أسواق متعددة منها الأمريكي والأوروبي.

بالمقابل أوضح نائب رئيس التطوير لمجموعة "ايتام"، خوزي غوميز، في تصريح لـ"الخبر"، أنه يتم الاستعداد لتطوير الإنتاج والاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى القيام بزيارة إلى مركب الأنسجة والألبسة "تايال" بغليزان بمعية مدير الإنتاج للمؤسسة للوقوف على إمكانية التصنيع وفقا لمقاييس وضوابط وأخذ عينات خاصة، علما أن "ايتام" تنتج في تونس منذ سنوات عديدة وفي تركيا وقد تواصل المسار، مع إرسال عينات إلى باريس.