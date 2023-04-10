البويرة: الشرطة تطيح بعصابة لصوص المنازل

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القادرية بولاية البويرة من توقيف أفراد عصابة متكونة من ستة (06) أشخاص من بينهم فتاة.

وحسب بيان أمن الولاية فإن وقائع القضية حدثت بمدينة الجباحية التابعة لدائرة القاديرية حيث استغل المجرمون تواجد الزوجة بمفردها بالبيت العائلي أين إستعانوا بالفتاة في طلب فتح الباب، والتي تمكنت من مخادعة الضحية، بعدها تهجمت عليها رفقة شريك لها أين قام بتهديدها بواسطة سلاح أبيض وقارورة غاز مسيلة للدموع، ثم قاما بسلب الضحية سلسلة من المعدن الأصفر نزعتها الفتاة من رقبة الضحية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 270مليون سنتيم.

وبعد تقديم الشكوى فتح المحققون الملف وقاموا بتكثيف التحريات باستعمال تقنيات وأدوات علمية حديثة مكنت في ظرف وجيز من تحديد العقل المدبر للاعتداء ، والذي يعتبر من أبناء المنطقة، كما مكنت من تحديد هوية باقي أفراد العصابة، وهم شقيق زعيم العصابة الذي كلف بالترصد.

وأضاف في ذات البيان أن من أفراد العصابة شخصان من مدينة البليدة أحدهما كلف بكراء السيارة وقيادتها والثاني كلف رفقة الفتاة بالهجوم على المنزل فيما كلف العنصر الأخر والذي ينحدر من ولاية البويرة بحماية موقع الاعتداء أثناء التنفيذ.

وكشف البيان أنه و بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه بهم قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة الأخضرية.