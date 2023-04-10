توقيف حافلة بسكيكدة لهذا السبب

تم توقيف حافلة على مستوى السد الثابت بعين شرشال بولاية سكيكدة، اليوم الإثنين، جراء تغيريها المسلك دون رخصة.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني "طريقي"، أنه على إثر تبليغ أحد ركاب حافلة لنقل المسافرين عبر صفحة طريقي (ماسنجر)، وبعد التنسيق مع وحداتنا العاملة في الميدان تم توقيف الحافلة على مستوى السد الثابت من طرف أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني بعين شرشار مجموعة سكيكدة .

وحسب المركز أن أهم المخالفة المرفوعة ضد سائق الحافلة هي تغيير المسلك بدون رخصة.

وفي هذا الصدد، شكر مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني المواطن الذي قام بالتبليغ، والذي يعتبر سلوك حضاري تثمنّه وتشجعه من أجل تحقيق السلامة على الطرقات.