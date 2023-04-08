إمام مسجد يتعرض للطعن أثناء الصلاة

تعرض الشيخ سيد النقيب (70 عاماً) إمام مسجد عمر بن الخطاب بمدينة باترسون، ثالث أكبر مدن ولاية نيوجرسي، للطعن خلال إمامته لصلاة فجر يوم الأحد، وقد نقل الإمام سيّد إلى مستشفى سان جوزف بمدينة باترسون وهو في وضع مستقر.

وأوضح شهود عيان، أن المسجد كان يضم نحو 200 من المصلين في وقت الحادث، وكان المتهم في الصف الثالث، وانتظر إلى نهاية الركعة الأولى وخرج من الصف واتجه للإمام وطعنه بآلة حادة مرتين وهو في لحظة السجود.

وصاح الإمام قائلا: "قتلني"، وحاول المعتدي أن يهرب من الباب الجانبي للمسجد فلحق به المصلون وألقوه أرضا واتصلوا بالشرطة التي حضرت فورا واعتقلت المعتدي.

وصرح ذياب مصطفى، رئيس مركز الجالية الفلسطينية في كليفتون/باترسون، بأن المهاجم لم يكن من رواد المسجد المعتادين، ولا أحد يعرفه.

وقال إن المعتدي كردي يحمل الجنسية التركية لكن لم يتم الكشف عن اسم المشتبه به بعد لأسباب تتعلق بالتحقيقات. “والسؤال المحير حول الدوافع التي أدت برجل مسلم أن يقوم بمثل هذا العمل الآثم في المسجد في شهر رمضان المبارك وأمام نحو مئتين من المصلين"، تابع مصطفى.