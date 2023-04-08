اجتماع طارئ حول الوضع القائم بفلسطين

يلتئم اليوم الإثنين، اجتماع طارئ عن بعد للترويكا الرئاسية ولجنة فلسطين بعد أن دعا إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بصفته رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فبالنظر للوضع الطارئ الذي تشهده فلسطين لاسيما الاعتداءات السافرة الأخيرة لاحتلال الكيان الصهيوني على المسجد .

أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني على ضرورة دراسة هذه الانتهاكات الخطيرة ومضاعفاتها على حرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل وهو الوضع الذي يستدعى عقد اجتماع طارئ لأخذ القرارات والتوصيات المناسبة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني هاني العقاد في اتصال للقناة الإذاعية الأولى أن جهود الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم العربي والإسلامي لنصرة الأقصى ليس بالشيء الغريب عنها .

وتوقع هاني العقاد أن يخرج اجتماع الترويكا الرئاسية بلجنة فلسطين بمجموعة من الاجراءات والقرارات التي تصب في إطار دعم نضال الشعب الفلسطيني والضغط على المؤسسات الدولية لوضع حد لانتهاكات الكيان الصهيوني على الأقصى .

من جهته نائب محافظة القدس عبد الله صيام أكد على أهمية دور الجزائر في رعاية جهود المصالحة الفلسطينية ودعمها المتواصل للحكومة وهو دور يحتدى به في العالم العربي و الإسلامي .