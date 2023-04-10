غليزان: الشروع في توزيع كسوة العيد

شرعت جمعية الإرشاد والإصلاح لبلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان توزع ملابس العيد على الفقراء والمحتاجين عبر كامل تراب البلدية، حسب ما جاء على لسان أحد مسؤوليها بلعباسي جمال الذي كشف أنه قد تم تجهيز الملابس ل 200 عائلة بقيمة مالية تفوق 6 ألاف دينار للطرد الواحد، تبرع بها محسنون، وأن لجان أحياء هم من تكفلوا بإحصاء المعوزين عبر تراب البلدية، ثم تتوجه العائلات عند أحد الباعة المتفق معه لاقتناء ما يصبون إليه على حسب رغبات كل فرد.

بالمقابل أشار محدثنا أنه تم جمع 225 طرد إضافي لقفة رمضان من مختلف المواد، وهذا بعدما تم توزيع في أوائل رمضان 250 قفة بقيمة مالية فاقت 8 ألاف دينار، ليكون عدد طرود قفة رمضان الموزعة على المحتاجين ببلدية سيدي أمحمد بن علي من قبل جمعية الإصلاح والإرشاد 475 قفة.