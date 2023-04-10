سيدي بلعباس: إصابة 4 شبان اثر تفحم كلي لسيارة

شهد إقليم دائرة سيدي لحسن 4 كلم غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس في آخر دقائق سهرة الأحد حادثة تفحم كلي لسيارة بعد ان أتت عليها ألسنة اللهب على مستوى الطريق الوطني رقم 95 تحديدا، وهو الذي نتج عنه إصابة أربعة شبان (41 - 47 سنة) كانوا على متن المركبة بحروق على مستوى الاطراف حولوا على إثرها صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية.

وكانت فرقة الإطفاء والإسعاف التابعة للوحدة القطاعية للحماية المدنية "نوال بن موسى" بسيدي بلعباس هي من استجابت لنداء استغاثة لأجل التكفل باخماد الحريق، مع الاشارة إلى النصائح التي وجهت هناك والرامية إلى ضرورة توفير مطفأة_بداخل كل سيارة "قياسا بثمنها الذي لا يُقارن بثمن السيارة و حياة الأشخاص".