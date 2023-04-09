استئناف الأحكام الإدارية ابتداء من الغد

أفاد مجلس الدولة، في بيان له اليوم الاثنين، أن تسجيل استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية التابعة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر سيكون ابتداء من يوم غد الثلاثاء على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر بدلا من مجلس الدولة.

وبهذا الخصوص، أوضح البيان أن "تسجيل استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية التابعة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر (الجزائر، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس تيبازة وعين الدفلى)، سيكون إبتداء من يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر الكائنة بالمقر السابق للمدرسة العليا للقضاء، شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بمحاذاة المحكمة العليا بدلا من مجلس الدولة".