سوناطراك توقع اتفاقية إطار مع وكالة الفضاء الجزائرية

وقع اليوم الإثنين، الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار والمدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية عز الدين أوصديق، اتفاقية إطار تتعلق بوضع التكنولوجيات الفضائية التي تتوفر عليها وكالة الفضاء الجزائرية في متناول سوناطراك.

كما تم، إثر توقيع هذه الاتفاقية الإطار، توقيع ثلاثة 03 عقود تطبيقية تتعلق بمختلف خدمات أبحاث الفضاء التطبيقية التي أنجزتها وكالة الفضاء الجزائرية لصالح سوناطراك.

وتتعلق هذه العقود التطبيقية بالجوانب التالية: المرافقة بغرض وضع نظام تقدير الغازات المشتعلة وانبعاثات الميثان في إطار الجهود التي تبذلها سوناطراك في مجال تخفيض البصمة الكربونية الناجمة عن أنشطتها، الحصول على صور أقمار صناعية معتمدة ونماذج رقمية MTN خاصة بحقول التطوير، استغلال تقنيات الجيوديزيا الفضائية على مستوى حقول التطوير.

تحدّد هذه الاتفاقية الإطار كيفيات التعاون بين الطرفين من أجل الاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها في تصميم ودراسة وتنفيذ مشاريع التطوير المتعلقة بمختلف مجالات نشاطات سوناطراك.

من خلال هذه الاتفاقية الإطار، يؤكد الطرفان رغبتهما في تجديد التعاون المتبادل المفيد والمثمر، في مجالات تطبيقات واستخدامات تكنولوجيات الفضاء من جهة، ومساهمة كل منهما فيما يخصه، في تطوير الاقتصاد الوطني، من ناحية أخرى.