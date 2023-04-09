مجلة "نقد" تعود للحرب الباردة في عددها الأخير

عادت مجلة الدراسات والنقد الاجتماعي "نقد" في عددها الأخير 41-42 ( ربيع و صيف 2023 ) لملف " الحرب الباردة- ماض/حاضر" من خلال عدة مساهمات لمختصين وخبراء من مختلف دول العالم، حسب ما كشف عنه مدير المجلة دحو جربال على صفحة المجلة.

تضمن غلاف المجلة ملخص للخطوط العريضة لمساهمات مؤرخين و ديبلوماسيين رفيعي المستوى لشرح أن الصراعات الحالية لا تقتصر فقط على القوى العظمى بل تشمل كل بلدان إفريقيا الشمالية و المشرق الأوسط و الأقصى و أمريكا اللاتينية و المستعمرات القديمة. يتضح من خلال التحالفات و الصراعات الجهوية وجود علاقة بين النضالات من أجل التحرر في مختلف القارات و ثقل تحالفاتها من عدمها من أجل الاستقلال و الحرية.

ظهرت فيما بعد اولى بوادر الحياد الايجابي و عدم الانحياز و كذلك الخيارات الاقتصادية و الاجتماعية للأنظمة المستقلة. نشوب الصراعات اليوم مثل حرب أوكرانيا، تصاحبه ظهور تحالفات و اتفاقات جديدة بين بلدان كانت محايدة سابقا أو كانت تنتمي لمعسكر مضاد أو للمعسكر الحالي. كيف يمكن فهم كل هذه التغييرات في التحالفات؟ ماذا تحمل من أنواع جديدة للنزاعات و التهديدات على الإنسانية جمعاء في فترة الشمولية؟.