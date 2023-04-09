هذا هو الفائز بالجائزة الأولى للمهرجان الوطني لأغنية الشعبي

نال، ليلة أمس، الفنان فيصل بوختاش الجائزة الأولى في المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي في طبعته الـ 12 المقام بقصر الثقافة مفدي زكريا في الفترة من 8 إلى 9 أفريل، بقصيد جديد للشاعر القدير و السيناتور أحمد بوزيان.

وعبر " زرياب تيارت" البالغ من العمر 34 سنة عن غبطته بهذا التتويج عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي، " تكريمي من طرف الفنان عبد الحميد رابية"، وكان الفنان الشاب فيصل بوختاش بدأ مشواره الفني سنة 2007 بالمعهد البلدي للموسيقى بمدينة تيارت، تحت إشراف الأستاذين دحو قيطون و جمال حاج شعيب أستاذ التربية الموسيقية، تعلم الموسيقى الكلاسيكية لكونه عازف قيطار منذ الصغر، قبل أن تكون فرقة بالمعهد من مختلف الورشات منها البيانو، القيطار وغيرهما، تعزف جميع أنواع الموسيقى، ليتخصص بعدها ابن تيارت في أغنية الشعبي رغم قلة المتتبعين لهذا الطابع الموسيقي بالمنطقة، متأثرا بالفنان المرحوم كمال مسعودي.