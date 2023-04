Des marques internationales pourraient produire en Algérie

Un certain nombre de marques internationales spécialisées dans le textile et l’habillement devraient signer un accord spécial leur permettant d’ouvrir des chaines de production en Algérie. Ces articles seront destinés à l’exportation, ce dont la présidente de la confédération générale des entreprises algériennes, Saida Neghza, s’est félicitée, après les efforts pour promouvoir la production locale en Algérie et la réduction de l’importation.