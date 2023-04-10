تيارت: توقيف شخصين سرقا مبلغا كبيرا من مسكن

أوقف عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة قصر الشلالة شخصين استهدفا مسكنا ببلدية قصر الشلالة، لسرقة مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 520 مليون سنتيم ومبلغ من العملة الصعبة تمثل في 190 أورو، 60 ليرة تركية، 5 دينار تونسي وحلي من الذهب.

وذكر بيان مصالح الأمن أن عملية توقيف المشتبه فيهما البالغين 21 و 23 سنة، جاءت عقب تقدم مواطن بشكوى عن تعرض مسكنه للسرقة استهدفت مبلغا من العملة الوطنية و مبلغا من العملة الصعبة، ليفتح تحقيق مكّن من توقيف شخصين و تفتيش مسكنيهما بإذن من السلطات القضائية ضبط بهما، مبلغ مالي قدره 416 مليون و 500 ألف دينار جزائري، 190 أورو، 60 ليرة تركية، 5 دينار تونسي وحلي من المعدن الاصفر، وقدما الموقوفان أمام النيابة العامة بمحكمة قصر الشلالة و صدر في حقهما أمر ايداع عن تهمة تكوين جمعية أشرار لارتكاب جنحة السرقة من داخل منزل.