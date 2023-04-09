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أسباب ارتفاع أسعار الموز

مال و أعمال
10 افريل 2023 ()
خ.د
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تحدث وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني،عن أسباب إرتفاع سعر الموز في الأسواق الوطنية.

 و خلال إشرافه، اليوم الاثنين ، على افتتاح الصالون الوطني للمنتجات النسيجية والألبسة والأحذية، المنظم من قبل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجكس'' و الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير ''صافكس''، أكد زيتوني ، إن هناك نقص في مادة الموز في السوق مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، مؤكدا أنه تقرر رفع نسبة وحصص استيراد الموز .  

 وقال زيتوني ، أن  هناك دفتر أعباء لكل مستورد، ومن بين الشروط احترام السعر المرجعي، و تحويل المستوردين تدريجيا إلى مستثمرين، مضيفا أن وزارة الفلاحة وعدتهم بمنحهم فضاءات للاستثمار في هذه المادة بمرافقة من الدولة.

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