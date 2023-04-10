دعوة لإقامة صلاة الإستسقاء

دعت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عين الدفلى المواطنين لحضور صلاة الاستسقاء المزمع إقامتها يوم الخميس 22 رمضان 1444هـ. الموافق 13 أفريل 2023.

وقال بيان المديرية، بإن صلاة الإستسقاء ستكون إبتداء من الساعة العاشرة صباحا ( 10:00).

وأضاف البيان، أن إقامة صلاة الإستسقاء جاء بسبب إمساك السماء عن المطر ونظرا لحالة الجفاف التي تشهده ولايات الوطن وبناء على طلبات المواطنين ورغباتهم وإلحاحهم في إقامة صلاة الإستسقاء فقد تم تحديد يوم الخميس على العاشرة صباحا لإقامة الصلاة.

وتشهد اغلب مناطق الوطن حالة من الجفاف.