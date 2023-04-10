حصيلة نشاط الجمارك لسنة 2022

كشف مدير المنازعات وتأطير قابضات الجمارك بالمديرية العامة للجمارك، المراقب رضا محافظي، عن حجز أكثرمن 9 آلاف كلغ من الكيف المعالج و4 ملايين قرص من المهلوسات وذلك في إطار مكافحة الإتجار بالمخدرات، خلال السنة الماضية.

وقال محافظي "لفوروم الأولى" اليوم الاثنين إن أنه خلال سنة 2022 تم حجز أكثر من مليون أورو وأكثرمن 81 ألف دولار أمريكي وأكثر من 30 الف جنية إسترليني وأكثر من 50 الف دولار كندي".

في المقابل أكد محافظي أن "إدارة الجمارك أصبحت طرفا فعالا في عملية محاربة الفساد والغش والتهريب الذي من شأنه أن يمس بالإقتصاد الوطني" .