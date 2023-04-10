اكتشاف مذبح لحوم الحمير بالطارف

كشفت مصالح الدرك الوطني مذبحا ومسلخا للحوم الحمير بقرية عين علام في بلدية الذعان بولاية الطارف.

وحسب المعلومات الأولية فقد العثور على عدة ذبائح ورؤوس الأحمرة وأحشائها الداخلية قبل تسويقها إضافة إلى معدات الذبح والسلخ مع أثار ميدانية تؤكد وجود المذبح منذ بداية شهر الصيام وتسويق هذه اللحوم إلى بلدية الذرعان ببلدية عين الباردة في الجوار التابعة لولاية الطارف خاصة وأن عين الباردة تشتهر بمحلات المشاوي التي تقصدها العائلات في السهرات الرمضانية . وتواصل مصالح الدرك في هذه القضية لكشف هوية الأطراف المتورطة والكمية المحجوزة ووجهة هذه اللحوم في الأسواق المحلية .