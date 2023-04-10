بعد تعذر تشخيص حالته بالجزائر..عيادة تونسية تستعد لعلاج خالد

لم تتغير وضعية الشاب باهي خالد في الثلاثينات من العمر ولا زالت معاناته مستمرة مع المرض الغريب الذي ظل يعاني منه على مدار سنتين رغم خضوعه لعمليتين جراحيتين.. اتضح فيما بعد أنها كانت بدون جدوى، لتبقى عائلة خالد حائرة في مصير ابنها الذي ازدادت وضعيته سوء،فقد طعم الحياة ، لكنه لم يفقد الأمل وثقته خالد في الله كبيرة رغم قلة الحال ومحدودية إمكانيات عائلته القاطنة ببلدية أولاد ذايد.

بعد مرور اقل من شهر على زيارة الخبر للشاب خالد بمسكنه العائلي ونشر موضوع عن وضعيته الصحية، واستمرار معاناته ويصارع الآلام الحادة والمتكررة، وحالات الغثيان والقيء الملازمة له ، أبدت إحدى العيادات التونسية بمدينة صفاقس استعدادها لعلاج حالة خالد بعد اطلاع احد أطباءها المختصين على الملف الطبي لخالد حيث أكد أن حالته بالإمكان معالجتها ووضع حد لمعاناته التي حيرت عائلته وعجز الأطباء عن تشخيصها

ويبقى أمل خالد الذي يقضي سنته الثانية على فراش المرض بدون عمل، هو أن التفاتة من أهل البر والإحسان والطيبين خاصة في أيام الشهر الفضيل تمكينه من السفر الى تونس ودفع مصاريف العيادة التي صارت بالنسبة ل خالد الأمل الأخير، ليشفى ويعيش مثل أقرانه بعد معاناة دامت سنتين.