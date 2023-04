Hausse des prix des bananes: Explications du ministre du commerce

Le ministre du commerce et de la promotion des exportations Tayeb Zitouni a évoqué les raisons de la hausse des prix de la banane sur le marché national.

Lors du coup d'envoi du Salon national des produits textiles et vêtements et chaussures, organisé par l'agence national de la promotion du commerce extérieur Algex et la société algérienne des expositions et exportations Safex, le ministre du commerce a affirmé l'existence d'une pénurie de la banane sur le marché, ce qui a conduit à la hausse de son prix et affirmé, également, la décision d'augmenter les quotas d'importation de ce produit.