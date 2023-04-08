تيبازة: تدعيم قطاع الشباب والرياضة بهياكل رياضية

أكد اليوم ،وزير الشباب والرياضة ،عبد الرحمان حماد على ضرورة الالتزام بالآجال والمعايير المطلوبة في انجاز مشاريع التجهيزات الرياضية التي تعرفها ولاية تيبازة ، خاصة وأنها معنية باحتضان جزء من منافسات الألعاب العربية المزمع تنظيمها بين 05و15 جويلية 2023.

ولدى تفقده لمشروع إنجاز و تجهيز ملعب شرشال بسعة 10 آلاف مقعد، أكد الوزير على تسليم المشروع جزئيا دون الدرجات الغربية الجديدة خلال شهر جويلية المقبل، كما وجه بالمدرسة الجهوية للرياضات المائية بسد بوكردان بسيدي اعمر، بضرورة إعادة النظر في كيفية إستغلال وتسيير هذا المرفق الرياضي و جعله أكثر استقطابا للنوادي الرياضية و المنتخبات.

وأشار عبد الرحمان حماد في كلمته خلال زيارته التفقدية أمس لقطاعه بتيبازة إلى أن الولاية تعرف جملة من الورشات المفتوحة للمنشآت الرياضية والأشغال قائمة بها، خاصة ما تعلق بأشغال إنجاز وتجهيز ملعب 10.000مقعد بشرشال وكذلك توسعة طاقة استقبال ملعب القليعة من 9000إلى 20.000مقعد والذي بلغت نسبة الاشغال به 80 بالمائة .

وعند وقوفه على اشغال إنجاز وتجهيز مركز تجمع الرياضيين بفوكة والذي يشهد تقدما كبيرا في الأشغال، أشار الوزير إلى أن هذا المركز سيكون مخصص لتحضيرات النخب الرياضية في مختلف التخصصات تحسبا للألعاب العربية و مختلف الأحداث الرياضية المقبلة، حيث بلغت نسبة الانجاز به 95 بالمائة، مشددا على احترام الآجال والنوعية في الانجاز.

وذكر ذات المسؤول بأن قيمة الاستثمار العمومي المخصص لهذه المشاريع بعد عملية إعادة التقييم، قارب 490 مليون دينار جزائري، كما استفاد قطاع الشباب والرياضة بالولاية ببرنامج استثمار جديد قدرت قيمته بأكثر من 200 مليون دينار جزائري .

وشدد الوزير في زيارته على ضرورة الالتزام بآجال الإنجاز واحترام المعايير المطلوبة، والحرص على التسيير الرشيد لهذه المكتسبات التي تدعم الشباب وترتقي بالممارسة الرياضية.