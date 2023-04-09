بوغالي يدعو الهيئات الدولية إلى حماية الشعب الفلسطيني

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس منظمة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إبراهيم بوغالي، الهيئات الدولية إلى وقف انتهاكات المسجد الأقصى وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي كلمة له خلال ترأسه اجتماعا طارئا جرت أطواره عن طريق تقنية التحاضر المرئي وحضره أعضاء ترويكا الاتحاد وأعضاء لجنة فلسطين الدائمة، وذلك على خلفية التصعيد غير المسبوق الذي شهدته الساحة الفلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال المسجد القبلي منذ أيام، اليوم الاثنين، شدد بوغالي على أهمية تعزيز روح التضامن بين الأعضاء والتنسيق والتعاون لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وتأمين احترام قدسية المسجد الأقصى وفقا للمواثيق الدولية والإنسانية، مؤكدا أن الواجب يفرض على برلمانات الدول الإسلامية أن تكون لها وقفة في التصدي لهذا العدوان داعيا في نفس الوقت إلى الخروج من هذا الاجتماع بموقف يبعث برسائل واضحة للمستعمر والمجموعة الدولية ويؤازر الإخوة الفلسطينيين.

وتلا رئيس الاتحاد في كلمته أحد عشر بندا اقترح أن يتضمنها البيان الصادر عن الاجتماع وكان من بينها على وجه الخصوص دعوة مجلس حقوق النسان لعقد اجتماع عاجل للنظر في هذه الانتهاكات الخطيرة والمتعددة لحقوق الإنسان وكذا المطالبة بتحرك عاجل للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم الإسرائيلية التي تهدف إلى التصفية العرقية للفلسطينيين وتسليط عقاب جماعي عليهم.

إلى جانب ذلك، تضمنت هذه المقترحات دعوة الهيئات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة شعائره الدينية بحرية بالإضافة إلى دعوة الاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية لإدانة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وحربه العدوانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وفسح بوغالي المجال للمشاركين الذين أجمعوا على خطورة الموقف، وفي هذا السياق، أكد الأمين للاتحاد قريشي نياس أن من واجب الأمة أن تقف موقفا صارما يدعم صمود الشعب الفلسطيني ويبعث برسالة قوية تحذر من أي مساس بمقدساتها وتؤكد للعالم، في نفس الوقت، أن فلسطين هي القضية المركزية وأنه لا سلام بدون حل عادل يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه في مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وولدى تناوله الكلمة، شجب ممثل المجلس الوطني الفلسطيني سلوك المجتمع الدولي الذي يكيل بمعايير مزدوجة كلما تعلق الأمر بالشأن الفلسطيني ودعا إلى إرفاق بيان التنديد بتدابير ملموسة تشد أزر الشعب الفلسطيني الذي يواجه تنكيل الاحتلال في ظل صمت دولي مريب، موجها في الأخير عبارات الشكر على عقد هذا الاجتماع الطارئ للنظر في سبل مواجهة تداعيات الوضع.