أمن دائرة سبدو يحجز كمية من المخدرات

تمكنت مصالح أمن دائرة سبدو التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير مشروعة.

القضية تمت معالجتها بناءا على معلومات مفادها قيام شخص ببيع وترويج المخدرات بطريقة غير مشروعة على مستوى مدينة سبدو، العمل الميداني وبناء على معلومات لعناصر فرقة البحث للشرطة القضائية بأمن الدائرة وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تفتيش مسكني الشخص المشتبه فيه في العقد الخامس من العمر، أين تم ضبط وحجز بحوزته كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 46 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 7500 دج وميزان الكتروني صغير الحجم يستعمله الموقوف في نشاطه الإجرامي.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية "الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير مشروعة" قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا