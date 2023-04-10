تدابير لمواجهة ازمة الماء ببلديات المدية

تسبب تراجع منسوب مياه كدية اسردون بولاية البويرة الذي يمون اكثر من عشرين بلدية واستمرار حالة الجفاف سارعت مصالح مديرية الى عقد اجتماع طارىء اشرف عليه مدير مركزي بوزارة الري وبحضور مختلف القائمين على شؤون القطاع لمتابعة وضعية التزود بالماء الشروب على مستوى العديد من البلديات ،وهذا تحسبا لفصل الصيف من اجل اتخاذ التدابير اللازمة وحرصا على تدارك مختلف النقائص المسجلة فيما يتعلق بتذبذب التزود بالماء الشروب . وقد تمحور الاجتماع على ضرورة تشخيص وضعية التزود بالماء الشروب ببلديات الولاية وتحديد مناطق التذبذب في التوزيع، و تدارس كافة الحلول الممكنة و القيام بخرجات ميدانية مع اقتراح مشاريع عملية