اجراءات صارمة تحضيرا لمباراة شبيبة تيارت و نجم بن عكنون

إتخذت لجنة الوقاية من العنف بالملاعب، جملة من الإجراءات لضمان السير الحسن لمباراة القمة بين وصيف بطولة القسم الثاني للهواة و المتصدر نجم بن عكنون برسم الجولة ال 25 من بطولة القسم الثاني للهواة مجموعة وسط - غرب، المرتقبة زوال السبت القادم. وعلم من مصدر مطلع أن اللجنة الولائية برئاسة مدير الشباب و الرياضة، قررت فتح أبواب ملعب قايد أحمد ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، لتسهيل دخول الأنصار، و الشروع في بيع تذاكر المباراة صباح يوم المواجهة بأكشاك المركب الرياضي، ومن أهم القرارات التي تمت مناقشتها في الإجتماع إعادة للنظر في تنظيم دخول إلى المنصة الشرفية التي أصبحت لا تستوعب العدد الكبير من الأشخاص بسبب سوء التنظيم السائد بهذه المنطقة في المباريات السابقة، وكذا تنظيم دخول رجال الإعلام من بوابة مخصصة لذلك شريطة إستظهار بطاقة مهنية أو أمر بمهمة خاص بالمباراة، علما أن الأمور إختلطت بسبب بعض الدخلاء على المهنة، وسمحت اللجنة بدخول الأطفال لأقل من 16 سنة مرفوقين بأوليائهم و وجود تذكرة لكل شخص. ودعت اللجنة أنصار الشبيبة " الحباش" التحلي بالروح الرياضية وتشجيع الفريق في هذه المباراة التي ستحدد بنسبة كبيرة الصاعد إلى الرابطة المحترفة الأولى، كون الفارق بين الرائد الحالي للبطولة نجم بن عكنون و مستضيفه شبيبة تيارت متوقف عن 3 نقاط وفي حال فوز "الزرقاء" فإنه سيستعيد الصدارة مناصفة مع النجم قبل 5 جولات عن نهاية البطولة.