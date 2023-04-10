سوناطراك تحقق عدة إكتشافات نفطية

أعلنت شركة سوناطراط عن تحقيق 6 اكتشافات نفطية وغازية بمجهوداتها الخاصة.

وجاء في بيان الشركة "تعلن سوناطراك عن تحقيق ستة (06) اكتشافات للمحروقات، اعتمادا على مجهودها الخاص، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

وقد تم تحقيق اكتشافين نفطيين في حوض أمقيد مسعود، إثر حفر بئرين، BRM-1و BMD-1، حيث تم تسجيل تدفق يومي قدره 5699 برميل من النفط و 170461 متر مكعب من الغاز على مستوى البئر الأول، أما فيما يخص البئر الثاني فقد تم تسجيل تدفق يومي مقداره 4856 برميل من النفط و 255912 متر مكعب من الغاز.

هذه النتائج تؤكد الإمكانات النفطية والغازية الهامة المتواجدة بمنطقة تقرت، الواقعة شرق حقل حاسي مسعود.".

وأضاف البيان "من جهة أخرى، تم حفر بئرين بحوض بركين كانا محل تحقيق اكتشافات للنفط والغاز والمكثفات. البئر الأول يسمىHAM-1bis أنتج تدفقا يوميا يبلغ 129048 متر مكعب من الغاز و 239 برميل من المكثفات إنطلاقا من المكمن الأول و 1905 برميل من النفط 137484 متر مكعب من الغاز من المكمن الثاني.

فيما أنتج البئر الثاني المسمىSAISW-1 تدفقا يوميا يقدر ب 3117برميل من النفط و 219336 متر مكعب من الغاز.

فضلا عن ذلك، تم اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي، خلال عملية حفر بئر KARS-3، حيث تم تسجيل معدّلات تدفق يومية بلغت 336930 متر مكعب من الغاز و1504 برميل من المكثفات."

وختم " تم تحقيق اكتشاف للنفط والغاز في حوض واد ميا الواقع بالجنوب الشرقي لحقل حاسي الرمل، خلال حفر بئر LGL-2 ، حيث سُجِّل تدفق يومي مقداره 453 برميل من النفط و 168312 متر مكعب من الغاز.

تُبرز هذه الاكتشافات حجم الجهود التي تبذلها سوناطراك في مجال الاستكشاف من أجل تجديد احتياطاتها من المحروقات، كما تؤكد مدى جاذبية القطاع المنجمي بالجزائر."