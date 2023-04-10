أسعار النفط تنتعش مجددا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انخفاض حاد سجلته الأسعار يوم أمس، وصعدت بدعم من تخفيضات دول في "أوبك+" والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الشهر القادم.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.02 بالمائة إلى 80.55 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.93 بالمائة إلى 84.96 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد سجلت انخفاضا بأكثر من 1 بالمائة في تعاملات أمس، وأغلق الخام الأمريكي بانخفاض بنسبة 1.2 بالمائة عند 79.74 دولار للبرميل، فيما أنهت تداولات خام "برنت" عند 84.18 دولار للبرميل بانخفاض بنسبة 1.1بالمائة.