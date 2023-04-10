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مواجهة شباب بلوزداد- نادي بارادو دون جمهور

رياضة
11 افريل 2023 ()
شاهر. ع
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 كشفت إدارة شباب بلوزداد، أن مباراته المتأخرة أمام نادي بارادو والمقررة يوم الخميس المقبل لن تكون بحضور الجمهور.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للشباب على الفايسبوك: " تعلم إدارة شباب بلوزداد جمهور النادي أن المباراة المتأخرة عن الجولة 17 ضد نادي بارادو ستكون بدون جمهور، وذلك بعد قرارات لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم الصادرة على خلفية استعمال و رمي الألعاب النارية والشماريخ في المباراة السابقة" .

وأضاف البيان:" نرجو من الجماهير عدم اقتناء تذاكر المباراة عبر منصة تذكرتي، كما نعلم الذين اقتنوا تذاكرهم أنه سيتم تعويضهم من الجهات المختصة في الأيام القادمة."

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