حجز كمية معتبرة من البصل كانت موجهة للمضاربة

قام أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة برج منايل رفقة أعوان فصيلة الأبحاث، من حجز 28400 كغ من منتوج البصل الأحمر موجهة للمضاربة.

وأوضحت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بومرداس والمفتشية الإقليمية للتجارة برج منايل في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه في إطار محاربة ظاهرة المضاربة الغير مشروعة وبالتنسيق مع فصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني لولاية بومرداس، قام أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة برج منايل رفقة أعوان فصيلة الأبحاث بمداهمة مخزن غرفة تبريد غير مصرح به تابع لأحد الخواص والكائن ببلدية برج منايل أين تم حجز 28400 كغ من منتوج البصل الأحمر مع رفع مخالفة المضاربة الغير مشروعة ضد المعني .