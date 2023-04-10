قندوسي يتوّج بأول الألقاب مع الأهلي المصري

توّج الجزائري، أحمد قندوسي بأول الألقاب مع الأهلي المصري، وذلك عندما رفع كأس مصر عقب الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة هدفين لواحد على" إستاد القاهرة".

وقال قندوسي في تصريحات لصفحة الأهلي على مواقع الفايسبوك: "كأس مصر بطولة مهمة، وتمنح اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير، مع المساهمة في حصد الكثير من الألقاب بقميص الأهلي".

وتوجه قندوسي بالشكر إلى الجماهير لأنهم قدموا الإضافة للاعبي الفريق، وكانوا سببا رئيسيا في تحقيق الفوز على بيراميدز، بفضل تشجيعهم طوال أحداث المباراة.