Saisie d'une quantité importante d'oignons rouges destinés à la spéculation

Les agents de surveillance et de lutte contre la fraude de l’Inspection régionale du commerce de Bordj Menaiel ont saisi 28400 kg d’oignons rouges destinés à la spéculation.

La direction du commerce de la wilaya de Boumerdès et l’Inspection régionale du commerce de Bordj Menaiel a précisé dans une publication sur sa page officielle, qu’après perquisition d’une chambre froide non déclarée appartenant à un privé, 28 400 kg de d’oignons rouges ont été saisis et que des poursuites pour spéculation ont été engagés contre le concerné.