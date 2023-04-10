تڤرت: حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية

تمكنت مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية تڤرت منذ الفاتح من رمضان الكريم من حجز 2,99 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ولحوم حمراء وبيضاء، بقيمة مالية تفوق مليون وخمسمائة ألف دج، في إطار محاربة شتى أشكال الغش والتجارة غير القانونية.

وأفاد مدير التجارة بولاية تڤرت، مصطفى بضياف أن "مصالح الرقابة قامت بـ 295 تدخلا أسفر عن تحرير 72 محضرا قضائيا ضد المخالفين للقانون التجاري وحجز كمية تقدر بـ 2,99 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ولحوم حمراء وبيضاء، بقيمة مالية تفوق مليون وخمسمائة ألف دج".

وأضاف أن "مصالحه وفي إطار البرنامج الخاص بهذا الشهر الفضيل، جندت 22 فرقة على مستوى كل دوائر الولاية، لمراقبة الأنشطة التجارية، ولضمان عمليات تموين الأسواق بالمواد الأساسية".

من جانب آخر أوضح بضياف أنه "تم افتتاح سوق تضامنية جوارية ببلدية النزلة، لبيع السلع بأسعار منخفضة وترويجية بمشاركة 40 تاجرا". وبأنه "تم الاتفاق مع التجار والمتعاملين الاقتصاديين لزيادة حجم الإنتاج والعرض ونقاط البيع، كما يتم يوميا تموين ولاية تڤرت بـ 500 طن من السميد و40 طن من الزيت و9700 لتر من مادة الحليب بالإضافة إلى 3500 قنطار من مادة الفرينة".

وأشارت مصالح التجارة إلى أن النقص الذي يحصل أحيانا في بعض المواد، سببه لهفة المواطنين، والاقتناء غير المبرر للمواد الغذائية لغرض التخزين في البيوت.