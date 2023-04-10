مانشيني يغري شرڤـي

كشف اليوم الثلاثاء، تقرير إيطالي أن مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني يتابع عن قرب لاعب أولمبيك ليون، الفرانكو جزائري ريان شرقي الذي لديه أصول من الجنوب الإيطالي.

و أوضحت صحيفة " La Repubblica " ، بأن مانشيني يريد ضم صاحب الـ 19 إلى صفوف المنتخب الإيطالي خاصة بعد نجاح إقناع اللاعب الأرجنتيني ماتيو ريتيغي البالغ من العمر23 عاما و الذي يحمل جوازا إيطاليا نظرا لجذور جده من أصول صقلية، بالالتحاق بـ " الآزوري".

المصدر ذاته، أضاف أن مانشيني . والاتحاد الإيطالي يحاولان إغراء لاعب خط وسط نادي " لوال".

يذكر أن ريان الذي لعب في صفوف المنتخب الأولمبي لـ" الديكة"، لم يستدع أبدا لصفوف المنتخب الأول الفرنسي، ولم يفصل في وجهته الدولية من خلال اللعب لفرنسا أو الجزائر والسير على خطى كل من شايبي وحجام وعوّار وغيتون وغيرهما ممن التحقوا مؤخرا بـ " الخضر".