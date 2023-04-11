لعريبي غاضب من تأخر إنجاز المشاريع

عبر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن امتعاضه نتيجة التأخر المسجل في وتيرة إنجاز البرنامج الموكل لدواوين الترقية والتسيير العقاري من سكنات العمومي الإيجاري على مستوى بعض ولايات الجنوب، داعيا إلى استدراك هذا التأخر.

وذكر الوزير خلال لقاء تقييمي ليلة أمس بمقر البنك الوطني للإسكان لتقييم برامج السكن بولايات أدرار، تيميمون ،إليزي، برج باجي مختار وكذا جانت بحضور مديري السكن، ودواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا التعمير والهندسة المعمارية والبناء مذكرا بالموعد والمحطة التاريخية التي ضربها موعدا بتسليم آلاف السكنات في 05 جويلية القادم، داعيا إلى استكمال المشاريع التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع والعمل عن تسهيل الإجراءات الإدارية فيما يخص منح السكن الريفي، مع ربط المجمعات الريفية بمختلف الشبكات وإخصاء تلك التي تستوجب توفير أظرفة مالية، ودفع مستحقات المؤسسات التي تقوم بعملية الإنجاز وفق العقود التعاقدية، إضافة إلى تسجيل كل المشاريع المتعلقة بالتهيئة والمعنية ببرنامج سنة 2023 وهذا قبل تاريخ 05 جويلية المقبل.