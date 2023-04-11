سيدي بلعباس: توقيف خمسيني متورط في أربع قضايا

تمكن أفراد الأمن الحضري الحادي عشر لشرطة سيدي بلعباس من توقيف شخص في العقد الخامس من العمر تورط في سرقة أغراض ووثائق أحد المصلين من داخل مسجد، إثر استغلال رجال الأمن لمعلومات كانت قد وردت في هذا الإطار.

وكانت خطة أمنية محكمة قد ساعدت على استرجاع المسروقات في ظرف قياسي، فيما مكنت عملية تحديد الهوية من الاطلاع على حقيقة تواجد الشخص الموقوف ضمن قائمة الأشخاص المبحوث عنهم، بحكم تورطه في أربع قضايا مختلفة ذات طابع جزائي، ما عجل باستكمال كافة الإجراءات القانونية قبل تقديم "الخمسيني" أمام النيابة المختصة.