هذا هو تصنيف الجيش الجزائري إفريقيا

وفقا لتصنيف حديث وضعه موقع "ميليتاري أفريكا Military Africa " الإخباري ، فإن مصر والجزائر وجنوب إفريقيا تصنف كأقوى ثلاثة جيوش في القارة الأفريقية.

وتم إجراء هذا الترتيب وفقا لخمسة معايير: الميزانية العسكرية، عدد القوات النشطة ، المعدات العسكرية ، الجاهزية والتأثير الجيوسياسي.

واحتلت مصر المرتبة الأولى بسبب ميزانيتها الدفاعية التي تجاوزت 4.4 مليار دولار وقواتها النشطة البالغ عددها 450 ألف جندي ، فضلاً عن 800 ألف جندي احتياطي.

كما تمتلك معدات عسكرية حديثة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات وقد شاركت في العديد من النزاعات بما في ذلك حرب الخليج والصراع المستمر في اليمن.

ويأتي الجيش الجزائري في المرتبة الثانية بميزانية دفاعية تزيد عن 10 مليارات دولار، وأكثر من 130 ألف جندي نشط و 150 ألف جندي احتياطي ، بالإضافة إلى امتلاكه لطائرات مقاتلة ودبابات و غواصات ومدفعية و قام الجيش الجزائري بتحديث متواصل للمعدات و مختلف الأسلحة العسكرية.

وتحصل جيش جنوب إفريقيا على المرتبة الثالثة بميزانية دفاعية تزيد عن 4.3 مليار دولار ، وأكثر من 78000 جندي نشط و 17000 جندي احتياطي.

كما تمتلك جنوب إفريقيا أيضا معدات حديثة ، مثل الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات ، وقد شاركت في العديد من بعثات حفظ السلام ، بما في ذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

الجيوش السبعة الأخرى في قائمة العشرة الأوائل هي نيجيريا وإثيوبيا والمغرب والسودان وكينيا وتنزانيا وأنغولا.

كل هذه الجيوش مجهزة بمعدات حديثة وتم استخدامها في النزاعات الداخلية والخارجية.

من المهم أن نشير إلى أن هذا الترتيب يستند إلى معايير كمية ولا يأخذ بعين الإعتبار جوانب معينة مثل تدريب وتحفيز الجنود ونوعية الاستراتيجية العسكرية والقدرة على إدارة الأزمات لذلك ، لا يمكن اعتبار هذا الترتيب مقياسا مطلقً للقوة العسكري رغم أنه يعطي صورة واقعية لإمكانيات و قوة الجيوش الإفريقية.

على الصعيد العالمي وفي تصنيف أقوى الجيوش في عام 2023 الذي أنجزه معهد " قلوبال فاير Global Fire power "، تحتفظ الولايات المتحدة بمركزها الأول وتحتل روسيا المرتبة الثانية ثم تليها الصين.

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة في الترتيب ، ثم تليها المملكة المتحدة.

وتأتي بعد ذلك كوريا الجنوبية وباكستان واليابان. وتحتل فرنسا المرتبة التاسعة بين القوى العسكرية العشر الأولى.